СК возбудил уголовное дело по факту подрыва на мине ВСУ троих мирных жителей ЛНР
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения трёх мужчин, подорвавшихся на мине на берегу реки Северский Донец самопровозглашённой Луганской народной республики. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

«Украинские военнослужащие, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц, заминировали участок местности на берегу реки Северский Донец в районе посёлка городского типа Славяносербск», — говорится в сообщении ведомства

По данным следствия, 22 мая 2021 года трое местных мирных жителей проходили по берегу реки и задели боеприпас — произошёл взрыв, все трое получили ранения. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещённых средств и методов ведения войны). 

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту ранения жителя Донецка в ходе обстрела ВСУ.