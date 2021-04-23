СК возбудил дело по факту ранения жителя Донецка в ходе обстрела ВСУ

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения мирного жителя в ходе обстрела Вооружёнными силами Украины Петровского района Донецка. Об этом сообщает официальный портал ведомства.

По данным следствия, 22 апреля украинские военнослужащие произвели прицельный артиллерийский обстрел посёлка шахты «Трудовская» Петровского района Донецка. 

«Не участвующий в вооружённом конфликте 60-летний мирный житель получил ранения», — говорится в сообщении СК.

По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России («Применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации»). 

Ранее СК возбудил уголовные дела по факту ранения жителя ЛНР и разрушения гражданских объектов.