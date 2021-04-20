СК возбудил дела по факту ранения жителя ЛНР и разрушения гражданских объектов
20 апреля 2021

СК возбудил дела по факту ранения жителя ЛНР и разрушения гражданских объектов

20 апреля 2021 | 12:01

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СК рассказал о ходе расследования дел в связи с событиями на юго-востоке Украины

Следственный комитет России выявил новые факты применения в отношении жителей отдельных районов юго-востока Украины запрещённых средств и методов ведения войны.

Об этом сообщает официальный портал ведомства.

По данным следствия, украинские военнослужащие заминировали участок местности на берегу реки Северский Донец в районе дачного кооператива «Пульс-90» между сёлами Николаевка и Пархоменко самопровозглашённой Луганской народной республики. 

«17 апреля 2021 года, проходя по этому участку местности, 40-летний мирный житель подорвался на одной из мин и получил ранения», — говорится в сообщении СК. 

В ведомстве отметили, что, несмотря на достигнутое в июле 2020 года соглашение о прекращении огня, следствием в период действия договорённости зафиксированы массированные обстрелы населённых пунктов со стороны украинских вооружённых формирований. 

«В результате были повреждены или разрушены более 170 жилых домов и 25 объектов гражданского жизнеобеспечения», — констатировали в СК. 

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК («применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации»). 

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту гибели жителя Донецка в ходе обстрела ВСУ.