СК возбудил дела по факту ранения жителя ЛНР и разрушения гражданских объектов

Об этом сообщает официальный портал ведомства.
По данным следствия, украинские военнослужащие заминировали участок местности на берегу реки Северский Донец в районе дачного кооператива «Пульс-90» между сёлами Николаевка и Пархоменко самопровозглашённой Луганской народной республики.
«17 апреля 2021 года, проходя по этому участку местности, 40-летний мирный житель подорвался на одной из мин и получил ранения», — говорится в сообщении СК.
В ведомстве отметили, что, несмотря на достигнутое в июле 2020 года соглашение о прекращении огня, следствием в период действия договорённости зафиксированы массированные обстрелы населённых пунктов со стороны украинских вооружённых формирований.
«В результате были повреждены или разрушены более 170 жилых домов и 25 объектов гражданского жизнеобеспечения», — констатировали в СК.
По указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК («применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации»).
Ранее СК возбудил уголовное дело по факту гибели жителя Донецка в ходе обстрела ВСУ.