СК возбудил уголовное дело по факту гибели жителя Донецка в ходе обстрела ВСУ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели мирного жителя в результате обстрела украинских силовиков в Донецке. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

По данным СК, в ночь с 14 на 15 апреля военнослужащие Вооружённых сил Украины и других украинских воинских формирований обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Донецке в районе Новороссийской улицы.

Как уточняет ведомство, объекты не были военными целями.

Стрельба велась из стрелкового оружия и миномётов калибра 120 мм.

«В результате атаки погиб не участвующий в вооружённом конфликте 57-летний мирный житель, находившийся в квартире жилого дома», — сообщает Следственный комитет.

По данному факту Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации).

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Всего с 2014 года российское ведомство возбудило более 430 дел по факту преступлений украинских военнослужащих в Донбассе