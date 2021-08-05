На Украине за сутки выявили более 1000 случаев коронавируса
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За сутки на Украине скончались 25 пациентов с коронавирусом, ещё 542 человека вылечились после инфекции.
Общее число летальных случаев, связанных с COVID-19, возросло до 53 049, число выписанных — до 2 188 815.
Ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что киевские власти уже три недели ведут подготовку к ужесточению карантина в городе осенью из-за COVID-19.
В июне микробиолог Евгений Плисов в беседе с Nation News призвал вакцинироваться от COVID-19.