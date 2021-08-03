В Киеве готовятся к ужесточению карантина осенью из-за COVID-19

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Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире «Украина 24» заявил, что киевские власти уже три недели ведут подготовку к ужесточению карантина в городе осенью из-за COVID-19.
В Киеве готовятся к ужесточению карантина осенью из-за COVID-19
  • Reuters
  • © Gleb Garanich

Об этом сообщает «112 Украина».

«Вопрос COVID-19 действительно является номером один в любом штабе чрезвычайных ситуаций при Киевской городской администрации, потому что действительно ожидается увеличение заболеваемости в организованных коллективах, школах, вузах», — отметил Рубан.

По его словам, в настоящий момент городские власти пытаются сконцентрироваться на проведение кампании по вакцинации от коронавируса среди педагогического состава в Киеве.

Ранее сообщалось, что число полностью привитых от коронавируса на Украине превысило 2 млн.

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