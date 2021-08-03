В Киеве готовятся к ужесточению карантина осенью из-за COVID-19
- Reuters
- © Gleb Garanich
Об этом сообщает «112 Украина».
«Вопрос COVID-19 действительно является номером один в любом штабе чрезвычайных ситуаций при Киевской городской администрации, потому что действительно ожидается увеличение заболеваемости в организованных коллективах, школах, вузах», — отметил Рубан.
По его словам, в настоящий момент городские власти пытаются сконцентрироваться на проведение кампании по вакцинации от коронавируса среди педагогического состава в Киеве.
Ранее сообщалось, что число полностью привитых от коронавируса на Украине превысило 2 млн.