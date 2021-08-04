Суд поддержал предписание о незаконности назначения Витренко главой «Нафтогаза»

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Апелляционный суд на Украине удовлетворил жалобу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и поддержал предписание к правительству с требованием разорвать контракт с председателем правления «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Суд поддержал предписание о незаконности назначения Витренко главой «Нафтогаза»
  • © РИА Новости

«3 августа 2021 года Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу НАПК и отменил постановление Окружного админсуда Киева, которым было остановлено действие предписания НАПК к кабмину», — цитирует решение суда «Украинская правда».

В своём предписании НАПК требует от правительства прекратить действие контракта с Витренко.

Председатель НАПК Александр Новиков заявил, что правительство должно отменить как незаконное постановление о назначении Витренко.

В апреле бывший глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что узнал о своём увольнении из новостей. Витренко был назначен главой правления компании. До этого он исполнял обязанности министра энергетики.

В «Нафтогазе» назвали юридической манипуляцией решение кабмина о смене руководства компании.

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