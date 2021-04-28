«Нафтогаз» назвал юридической манипуляцией смену руководства компании
- Reuters
«Принятое кабинетом министров Украины решение является юридической манипуляцией. Увольнение наблюдательного совета на двое суток ради принятия решения об увольнении председателя правления является надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями», — говорится в Facebook.
Как отметили в «Нафтогазе», подобные действия свидетельствует о возвращении к практике ручного управления государственными предприятиями.
Там подчеркнули, что в 2020 году предоставили в государственный бюджет 141 млрд гривен доходов, что составляет 13% от доходов всей страны за прошлый год.
28 апреля главой «Нафтогаза» назначили исполняющего обязанности министра энергетики Украины Юрия Витренко.
Коболев заявил, что узнал о своём увольнении из новостей.
Ранее правительство Украины сообщило о неудовлетворительной работе Коболева на своём посту.