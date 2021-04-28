«Нафтогаз» назвал юридической манипуляцией смену руководства компании

НАК «Нафтогаз» считает решение украинского кабмина об увольнении председателя правления Андрея Коболева юридической манипуляцией, заявили в компании.

«Принятое кабинетом министров Украины решение является юридической манипуляцией. Увольнение наблюдательного совета на двое суток ради принятия решения об увольнении председателя правления является надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями», — говорится в Facebook.

Как отметили в «Нафтогазе», подобные действия свидетельствует о возвращении к практике ручного управления государственными предприятиями.

Там подчеркнули, что в 2020 году предоставили в государственный бюджет 141 млрд гривен доходов, что составляет 13% от доходов всей страны за прошлый год.

28 апреля главой «Нафтогаза» назначили исполняющего обязанности министра энергетики Украины Юрия Витренко.

Коболев заявил, что узнал о своём увольнении из новостей.

Ранее правительство Украины сообщило о неудовлетворительной работе Коболева на своём посту.