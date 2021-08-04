Литва не передавала России данные о россиянах среди нелегальных мигрантов

Литовские власти не передавали посольству России никаких документов, которые бы свидетельствовали о присутствии российских граждан среди нелегальных мигрантов.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на посольство России в Литве.

«Никаких документов, свидетельствующих о присутствии россиян среди нелегальных мигрантов, посольство от литовской стороны не получало», — заявили в посольстве.

В диппредставительстве добавили, что также не поступало обращений за помощью от россиян.

Ранее замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас заявил, что среди нелегальных мигрантов, которые пересекают границу Литвы и Белоруссии, есть россияне.

Он также утверждал, что у литовской стороны «был диалог с представителем России» по данному вопросу.