Литва не передавала России данные о россиянах среди нелегальных мигрантов
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на посольство России в Литве.
«Никаких документов, свидетельствующих о присутствии россиян среди нелегальных мигрантов, посольство от литовской стороны не получало», — заявили в посольстве.
В диппредставительстве добавили, что также не поступало обращений за помощью от россиян.
Ранее замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас заявил, что среди нелегальных мигрантов, которые пересекают границу Литвы и Белоруссии, есть россияне.
Он также утверждал, что у литовской стороны «был диалог с представителем России» по данному вопросу.