Литва не передавала России данные о россиянах среди нелегальных мигрантов

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Литовские власти не передавали посольству России никаких документов, которые бы свидетельствовали о присутствии российских граждан среди нелегальных мигрантов.
Литва не передавала России данные о россиянах среди нелегальных мигрантов
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на посольство России в Литве.

«Никаких документов, свидетельствующих о присутствии россиян среди нелегальных мигрантов, посольство от литовской стороны не получало», — заявили в посольстве.

В диппредставительстве добавили, что также не поступало обращений за помощью от россиян.

Ранее замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас заявил, что среди нелегальных мигрантов, которые пересекают границу Литвы и Белоруссии, есть россияне.

Он также утверждал, что у литовской стороны «был диалог с представителем России» по данному вопросу.

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