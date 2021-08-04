На Украине за сутки выявили 984 случая коронавируса
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За сутки на Украине скончались 43 пациента с коронавирусом, ещё 570 человек вылечились после инфекции.
Общее число летальных случаев, связанных с COVID-19, возросло до 53 024, число выписанных — до 2 188 273.
Ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что киевские власти уже три недели ведут подготовку к ужесточению карантина в городе осенью из-за COVID-19.
В июне микробиолог Евгений Плисов в беседе с Nation News призвал вакцинироваться от COVID-19.