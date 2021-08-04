Глава МИД Украины исключил шантаж на переговорах Зеленского и Байдена
- Reuters
«У президентов есть ряд крупных тем. Но какими бы они ни были, не будет никаких повышенных тонов или какого-то шантажа», — написал министр в Facebook.
По его словам, это будет «разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евро-атлантического пространства».
Он также отметил, что Зеленский поедет в США «в сильной позиции» — сразу после саммита «Крымской платформы».
Первый официальный визит Зеленского в Соединённые Штаты состоится 30 августа. Он заявлял, что ожидает содержательного разговора с Байденом о Донбассе и реформах.