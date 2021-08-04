Глава МИД Украины исключил шантаж на переговорах Зеленского и Байдена

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Переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена пройдут без повышенных тонов и шантажа, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Глава МИД Украины исключил шантаж на переговорах Зеленского и Байдена
  • Reuters

«У президентов есть ряд крупных тем. Но какими бы они ни были, не будет никаких повышенных тонов или какого-то шантажа», — написал министр в Facebook.

По его словам, это будет «разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евро-атлантического пространства».

Он также отметил, что Зеленский поедет в США «в сильной позиции» — сразу после саммита «Крымской платформы».

Первый официальный визит Зеленского в Соединённые Штаты состоится 30 августа. Он заявлял, что ожидает содержательного разговора с Байденом о Донбассе и реформах. 

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