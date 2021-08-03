Кандидат на пост главы МИД Молдавии назвал приоритеты внешней политики

Кандидат на пост главы МИД Молдавии Нику Попеску назвал в числе главных приоритетов внешней политики республики евроинтеграцию, укрепление партнёрства с Румынией, Украиной и США, а также развитие политического диалога с Россией.

Об этом Попеску написал на своей странице в Facebook.

Говоря о России, он отметил необходимость «развития политического диалога и отношений партнёрства и сотрудничества на основе прагматизма и взаимного уважения».

Также он заявил о необходимости развития сотрудничества с НАТО на основе статуса нейтралитета, закреплённого в Конституции Молдавии.

Кроме того, Попеску обозначил продвижение активной экономической дипломатии и поддержку зарубежной диаспоры.

11 июля в Молдавии прошли досрочные парламентские выборы.

Партия «Действие и солидарность» президента Санду набрала наибольшее количество голосов. 30 июля президент Молдавии Майя Санду выдвинула кандидатуру Натальи Гаврилицы на должность премьер-министра страны.