Пограничники в Белоруссии проводят учения у границы с Польшей и Литвой

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Пограничники в Гродненской области, которая граничит с Польшей и Литвой, проводят комплексное оперативно-тактическое учение. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.
Пограничники в Белоруссии проводят учения у границы с Польшей и Литвой
  • © Виктор Толочко
  • РИА Новости

Учения продлятся до 12 августа, передаёт БЕЛТА

«Для проведения учения создана сложная, динамичная и поучительная обстановка, позволяющая приблизить действия обучаемых подразделений к возможной реальной обстановке», — приводит агентство заявление Госпогранкомитета.

В рамках манёвров военные отработают вопросы мобилизации и боевого слаживания подразделений резерва, усиления охраны государственной границы, выявления, блокирования и ликвидации вооружённых формирований, последующей стабилизации обстановки на приграничной территории.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европа пытается спровоцировать третью мировую войну.

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