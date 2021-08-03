Пограничники в Белоруссии проводят учения у границы с Польшей и Литвой
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- РИА Новости
Учения продлятся до 12 августа, передаёт БЕЛТА.
«Для проведения учения создана сложная, динамичная и поучительная обстановка, позволяющая приблизить действия обучаемых подразделений к возможной реальной обстановке», — приводит агентство заявление Госпогранкомитета.
В рамках манёвров военные отработают вопросы мобилизации и боевого слаживания подразделений резерва, усиления охраны государственной границы, выявления, блокирования и ликвидации вооружённых формирований, последующей стабилизации обстановки на приграничной территории.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европа пытается спровоцировать третью мировую войну.