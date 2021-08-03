В двух городах Молдавии зафиксированы вспышки коронавируса

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В молдавских городах Сороки и Вулканешты зафиксировали вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.
В двух городах Молдавии зафиксированы вспышки коронавируса
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что в данных населённых пунктах были ужесточены карантинные ограничения.

«В объявленных «красными» зонах вводится обязательное ношение масок — не только в закрытых помещениях, но и на открытом воздухе. Граждане должны соблюдать социальную дистанцию, запрещена деятельность развлекательных заведений, церковные службы будут проводиться на улице, а в мероприятиях в заведениях общепита могут участвовать не более 50 человек», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что достижения в борьбе с коронавирусной инфекцией в мире оказались под угрозой.

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