На Украине за сутки выявили 827 случаев коронавируса

Число случаев коронавирусной инфекции на Украине за 24 часа возросло на 827— до 2 254 361, следует из данных на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Службы национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

За сутки на Украине скончались 26 пациентов с коронавирусом, ещё 533 человека вылечились после инфекции.

Общее число летальных случаев, связанных с COVID-19, возросло до 52 981, число выписанных — до 2 187 703.

Ранее Минздрав Украины объявил, что в целях недопущения распространения индийского штамма коронавируса вводит ряд новых мер для граждан, возвращающихся в страну из-за рубежа.

В июне микробиолог Евгений Плисов в беседе с Nation News призвал вакцинироваться от COVID-19.