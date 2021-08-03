На Украине за сутки выявили 827 случаев коронавируса
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За сутки на Украине скончались 26 пациентов с коронавирусом, ещё 533 человека вылечились после инфекции.
Общее число летальных случаев, связанных с COVID-19, возросло до 52 981, число выписанных — до 2 187 703.
Ранее Минздрав Украины объявил, что в целях недопущения распространения индийского штамма коронавируса вводит ряд новых мер для граждан, возвращающихся в страну из-за рубежа.
В июне микробиолог Евгений Плисов в беседе с Nation News призвал вакцинироваться от COVID-19.