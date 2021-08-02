Адвокат Януковича назвал решение о заочном расследовании по делу «майдана» пиаром

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Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк назвал решение суда о разрешении заочного расследования по делу «майдана» пиаром киевских властей в преддверии Дня независимости.
Адвокат Януковича назвал решение о заочном расследовании по делу «майдана» пиаром
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

Об этом он написал в своём аккаунте в Facebook.

«В офисе генпрокурора заявляют, что имеют доказательства того, что Виктор Янукович якобы отдавал приказ о силовом разгоне «майдана». Но даже после подачи защитой иска в суд об обнародовании этого упорно молчат», — утверждает защитник.

По мнению Сердюка, решение суда является свидетельством того, что нынешняя киевская власть выбрала курс экс-президента Украины Петра Порошенко, который пытался подвести приговор по делу Януковича ко Дню независимости страны.

«Нынешняя власть ради подобного пиара использует решение суда о начале досудебного расследования дела «майдана», — заявил адвокат.

Он считает, что подобные действия являются лишь махинациями властей, которые пытаются скрыть отсутствие доказательной базы причастности Януковича к расстрелам на «майдане».

2 августа Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство о проведении заочного расследования в отношении Януковича по делу о стрельбе во время акций протеста в ходе событий «евромайдана» в 2014 году.

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