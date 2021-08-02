В Белоруссии выявили 756 случаев COVID-19 за минувшие сутки

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За минувшие сутки в Белоруссии зарегистрированы 756 пациентов с коронавирусной инфекцией, выписаны 592 человека.
В Белоруссии выявили 756 случаев COVID-19 за минувшие сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Минздрава республики.

С начала пандемии на территории Белоруссии зарегистрированы 447 754 инфицированных COVID-19, выздоровел 441 961 пациент.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии занимаются разработкой собственной вакцины от COVID-19. Председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков заявил о возможности использования препарата для широкой вакцинации в 2022 году.

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