В Белоруссии выявили 756 случаев COVID-19 за минувшие сутки

За минувшие сутки в Белоруссии зарегистрированы 756 пациентов с коронавирусной инфекцией, выписаны 592 человека.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Минздрава республики.

С начала пандемии на территории Белоруссии зарегистрированы 447 754 инфицированных COVID-19, выздоровел 441 961 пациент.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии занимаются разработкой собственной вакцины от COVID-19. Председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков заявил о возможности использования препарата для широкой вакцинации в 2022 году.