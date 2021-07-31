В МИД России прокомментировали приговор литовскому политику Палецкису

Директор департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов ответил на просьбу прокомментировать «вынесенный на днях в Литве приговор по делу о «шпионаже в пользу России» в отношении известного литовского политика и общественного деятеля Альгирдаса Палецкиса».

Соответствующий комментарий опубликован на сайте российского МИД.

Бикантов заявил, что «данное уголовное дело изначально сфабриковано и носит политизированный характер».

По его словам, «оно является очередным примером использования Вильнюсом карательного правосудия в отношении тех, кто имеет отличный от официальных властей взгляд на вопросы истории».

«За свободное выражение мнения в рамках своего журналистского расследования событий 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни А. Палецкис привлекался к уголовной ответственности ещё в 2011 году. Очевидно, что изучение им этой темы, а также его идущие вразрез с линией официального Вильнюса заявления в пользу нормальных добрососедских отношений с Россией вызвали у властей Литвы новый приступ агрессии против свободомыслия и желание отомстить этому смелому человеку, истинному патриоту своей страны. В итоге А. Палецкис приговорён к шести годам лишения свободы. Каких-либо убедительных доказательств его вины обществу не представлено. Да это в современной Литве, видимо, и не требуется. Вопрос о противозаконном судилище над А. Палецкисом, наряду с другими фактами творящегося в Литве беззакония, будем продолжать ставить на обсуждение в профильных международных организациях», — отметил Бикантов.

Ранее посольство России в Литве ответило на заявления о том, что Москва якобы причастна к наплыву мигрантов в прибалтийской республике.