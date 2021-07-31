Первые партии вакцины «Спутник V» произведены в Узбекистане

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Первые партии вакцины «Спутник V» против коронавируса произведены в Узбекистане на мощностях предприятия Jurabek Laboratories.
Первые партии вакцины «Спутник V» произведены в Узбекистане
  • РИА Новости

«РФПИ и один из ведущих фармацевтических производителей Узбекистана — Jurabek Laboratories — объявляют о производстве первых партий российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Препарат, произведенный в Узбекистане, будет использоваться для реализации программы вакцинации населения против коронавируса в стране», — сообщил фонд.

«Спутник V» был сертифицирован для применения в Узбекистане в феврале 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Турции намерены в ближайшее время начать производство вакцины «Спутник V».

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