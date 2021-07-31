При взрыве на шахте в Донецкой области погиб один человек

В результате взрыва на шахте «Покровское» Донецкой области Украины погиб один человек.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на компанию «Метинвест».

В результате взрыва пострадали десять человек, из которых четверо — работники шахтоуправления, а шестеро — работники подрядной организации. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

От полученных травм в больнице скончался один человек — сотрудник подрядной организации. Остальные люди, находившиеся в шахте в момент взрыва, находятся под медицинским наблюдением, им оказана необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что на шахте в Донецкой области произошёл взрыв.