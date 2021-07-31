На шахте в Донецкой области произошёл взрыв

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Взрыв произошёл на шахте шахтоуправления «Покровское» в Донецкой области, пострадали десять человек.
На шахте в Донецкой области произошёл взрыв
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении региональной Госслужбы по ЧС Украины.

«В 06:10 в Главное управление поступило сообщение о взрыве на шахте шахтоуправления «Покровское», которая расположена в пгт Удачное Покровского района. Взрыв произошёл примерно в 05:12 в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 м. По предварительной информации, в результате взрыва пострадали десять горняков, которые сейчас госпитализированы в центральную районную больницу города Покровска», — говорится в сообщении.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае в результате несчастного случая на руднике погиб рабочий.

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