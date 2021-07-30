В Красноярском крае в результате несчастного случая на руднике погиб рабочий

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В Красноярском крае на руднике «Комсомольский», принадлежащем ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», погиб рабочий — его засыпало скальной породой.
В Красноярском крае в результате несчастного случая на руднике погиб рабочий
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на региональное СУ СК России в пятницу, 30 июля.

Согласно предварительной информации, 30 июля примерно в 07:25 (11:55 мск) произошло отслоение горной массы во время работ по заряжению забоя.

«В результате взрывник ШПУ-4 ООО «Заполярная строительная компания» получил травмы, несовместимые с жизнью. Прокуратура… организовала проверку в связи с гибелью рабочего на руднике «Комсомольский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», — сообщили в прокуратуре края.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее сайт «Невские новости» сообщал, что в Санкт-Петербурге прошли судебные слушания по делу об обрушении СКК «Петербургский» в январе 2020 года, когда во время демонтажа крыши погиб рабочий.

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