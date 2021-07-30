Глава КГБ сообщил о подготовке терактов на территории Белоруссии

Глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что ведомство располагает данными о подготовке из-за рубежа террористических актов на территории республики.

«Комитет располагает достоверными сведениями о том, что в настоящее время за рубежом планируют ряд подобных акций (предотвращённые атака на военный объект и покушение на журналиста Григория Азарёнка. — RT) на территории Минска, Минской, Гродненской и Брестской областей», — приводит его слова государственная газета «СБ. Беларусь сегодня».

Тертель отметил, что белорусской стороне известны заказчики и исполнители планирующихся акций.

«Работа по документированию и пресечению их преступной деятельности находится в активной фазе. Подробности в своё время доведём до общественности», — добавил глава белорусского КГБ.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил о предотвращённой попытке подрыва узла связи ВМФ России в городе Вилейка в Минской области.