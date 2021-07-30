Глава КГБ сообщил о подготовке терактов на территории Белоруссии
- © РИА Новости / Иван Руднев
«Комитет располагает достоверными сведениями о том, что в настоящее время за рубежом планируют ряд подобных акций (предотвращённые атака на военный объект и покушение на журналиста Григория Азарёнка. — RT) на территории Минска, Минской, Гродненской и Брестской областей», — приводит его слова государственная газета «СБ. Беларусь сегодня».
Тертель отметил, что белорусской стороне известны заказчики и исполнители планирующихся акций.
«Работа по документированию и пресечению их преступной деятельности находится в активной фазе. Подробности в своё время доведём до общественности», — добавил глава белорусского КГБ.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил о предотвращённой попытке подрыва узла связи ВМФ России в городе Вилейка в Минской области.