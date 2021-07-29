️Лукашенко отправил в отставку представителя Белоруссии при Евросоюзе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Александра Михневича от должности чрезвычайного и полномочного посла в Бельгии и по совместительству в Люксембурге в связи с выходом в отставку.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что Михневич также освобождён от должности постоянного представителя Белоруссии при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии и по совместительству при Организации Североатлантического договора.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусская сторона пока не планирует закрывать свои посольства в странах Европейского союза.

По его словам, в Минске считают, что ЕС может быть нормальным партнёром для Белоруссии, но для этого «нужно вернуться на те разумные основы сосуществования», которые были «некоторое время назад».