️Лукашенко отправил в отставку представителя Белоруссии при Евросоюзе

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Александра Михневича от должности чрезвычайного и полномочного посла в Бельгии и по совместительству в Люксембурге в связи с выходом в отставку.
️Лукашенко отправил в отставку представителя Белоруссии при Евросоюзе
  • Reuters

Об этом сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что Михневич также освобождён от должности постоянного представителя Белоруссии при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии и по совместительству при Организации Североатлантического договора.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусская сторона пока не планирует закрывать свои посольства в странах Европейского союза.

По его словам, в Минске считают, что ЕС может быть нормальным партнёром для Белоруссии, но для этого «нужно вернуться на те разумные основы сосуществования», которые были «некоторое время назад».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить