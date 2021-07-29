️Лукашенко отправил в отставку представителя Белоруссии при Евросоюзе
- Reuters
Об этом сообщает БЕЛТА.
Отмечается, что Михневич также освобождён от должности постоянного представителя Белоруссии при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии и по совместительству при Организации Североатлантического договора.
Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусская сторона пока не планирует закрывать свои посольства в странах Европейского союза.
По его словам, в Минске считают, что ЕС может быть нормальным партнёром для Белоруссии, но для этого «нужно вернуться на те разумные основы сосуществования», которые были «некоторое время назад».