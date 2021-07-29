Аналитик объяснил слова Макогона о риске прекращения Россией транзита газа

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Анастасия Румянцева
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT слова главы «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона о возможности полного прекращения транзита газа через Украину.
Аналитик объяснил слова Макогона о риске прекращения Россией транзита газа
  • РИА Новости

«Мне кажется, что стратегия Украины будет направлена на то, чтобы навешивать на Россию, на «Газпром» ярлык «агрессора». Все усилия Украины будут направлены на то, чтобы доказывать постоянно, с одной стороны, что Россия использует энергетику в качестве оружия, и, с другой стороны, мы увидим провокации, которые будут направлены на то, чтобы доказать, что Россия «подрывает безопасность» Украины», — отметил эксперт.

На самом деле, подчеркнул Юшков, Россия на подобные вещи не пойдёт.

«Надо всем вместе сесть: Европа, Украина и Россия — и спокойно обсудить... Например, в Молдавию и в Румынию «Газпром» может вполне сохранить транзит. Это довольно удобный маршрут через Украину для запитки этих стран, если Украина предложит нормальный и конкурентный тариф», — заключил он.

Ранее Макогон заявил о возможности полного прекращения Россией транзита газа через Украину.

Он также добавил, что российская компания уже закрыла несколько компрессорных станций на пути транзита через Украину в рамках оптимизации мощностей.

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