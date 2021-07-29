Аналитик объяснил слова Макогона о риске прекращения Россией транзита газа

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT слова главы «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона о возможности полного прекращения транзита газа через Украину.

«Мне кажется, что стратегия Украины будет направлена на то, чтобы навешивать на Россию, на «Газпром» ярлык «агрессора». Все усилия Украины будут направлены на то, чтобы доказывать постоянно, с одной стороны, что Россия использует энергетику в качестве оружия, и, с другой стороны, мы увидим провокации, которые будут направлены на то, чтобы доказать, что Россия «подрывает безопасность» Украины», — отметил эксперт.

На самом деле, подчеркнул Юшков, Россия на подобные вещи не пойдёт.

«Надо всем вместе сесть: Европа, Украина и Россия — и спокойно обсудить... Например, в Молдавию и в Румынию «Газпром» может вполне сохранить транзит. Это довольно удобный маршрут через Украину для запитки этих стран, если Украина предложит нормальный и конкурентный тариф», — заключил он.

Ранее Макогон заявил о возможности полного прекращения Россией транзита газа через Украину.

Он также добавил, что российская компания уже закрыла несколько компрессорных станций на пути транзита через Украину в рамках оптимизации мощностей.