Аналитик объяснил слова Макогона о риске прекращения Россией транзита газа
- РИА Новости
«Мне кажется, что стратегия Украины будет направлена на то, чтобы навешивать на Россию, на «Газпром» ярлык «агрессора». Все усилия Украины будут направлены на то, чтобы доказывать постоянно, с одной стороны, что Россия использует энергетику в качестве оружия, и, с другой стороны, мы увидим провокации, которые будут направлены на то, чтобы доказать, что Россия «подрывает безопасность» Украины», — отметил эксперт.
На самом деле, подчеркнул Юшков, Россия на подобные вещи не пойдёт.
«Надо всем вместе сесть: Европа, Украина и Россия — и спокойно обсудить... Например, в Молдавию и в Румынию «Газпром» может вполне сохранить транзит. Это довольно удобный маршрут через Украину для запитки этих стран, если Украина предложит нормальный и конкурентный тариф», — заключил он.
Ранее Макогон заявил о возможности полного прекращения Россией транзита газа через Украину.
Он также добавил, что российская компания уже закрыла несколько компрессорных станций на пути транзита через Украину в рамках оптимизации мощностей.