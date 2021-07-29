В МИД Абхазии прокомментировали совместные учения Грузии и НАТО

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Министерство иностранных дел Абхазии прокомментировало совместные учения Грузии и НАТО Agile Spirit.
В МИД Абхазии прокомментировали совместные учения Грузии и НАТО
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Об этом говорится на сайте ведомства.

«Власти Грузии должны отдавать себе отчёт в том, что их увлечение «отработкой совместимости армий стран — членов НАТО» и «исполнением боевых операций» способствует повышению градуса напряжённости в регионе и подрывает усилия по обеспечению региональной безопасности», — отмечается в заявлении.

Отмечается, что данные учения находятся в центре внимания абхазской стороны и Абхазия оставляет за собой право на адекватную реакцию на возможные враждебные действия или провокации со стороны Грузии и её западных партнёров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал учения Agile Spirit в Грузии с участием более 2,5 тыс. военнослужащих из 15 стран и партнёров НАТО.

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