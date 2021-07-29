В Кремле прокомментировали учения НАТО в Грузии

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал учения Agile Spirit в Грузии с участием более 2,5 тыс. военнослужащих из 15 стран и партнёров НАТО.
В Кремле прокомментировали учения НАТО в Грузии
  • Reuters

«Лишнее подтверждение того, что НАТО со своей военной инфраструктурой вокруг наших границ, — не просто вокруг наших границ, а соприкасается с нашими границами», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, это является предметом для очень внимательного отслеживания с российской стороны и обязывает принимать меры для обеспечения безопасности.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что наращивание присутствия НАТО возле границ России и Белоруссии вызывает серьёзную тревогу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить