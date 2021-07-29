В Кремле прокомментировали учения НАТО в Грузии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал учения Agile Spirit в Грузии с участием более 2,5 тыс. военнослужащих из 15 стран и партнёров НАТО.

«Лишнее подтверждение того, что НАТО со своей военной инфраструктурой вокруг наших границ, — не просто вокруг наших границ, а соприкасается с нашими границами», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, это является предметом для очень внимательного отслеживания с российской стороны и обязывает принимать меры для обеспечения безопасности.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что наращивание присутствия НАТО возле границ России и Белоруссии вызывает серьёзную тревогу.