В Кремле прокомментировали учения НАТО в Грузии
- Reuters
«Лишнее подтверждение того, что НАТО со своей военной инфраструктурой вокруг наших границ, — не просто вокруг наших границ, а соприкасается с нашими границами», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, это является предметом для очень внимательного отслеживания с российской стороны и обязывает принимать меры для обеспечения безопасности.
Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что наращивание присутствия НАТО возле границ России и Белоруссии вызывает серьёзную тревогу.