Лукашевич заявил о тупиковой ситуации в ОБСЕ по кризису на Украине
- РИА Новости
«Итоги работы ОБСЕ за первое полугодие 2021 года по внутриукраинскому кризису подводят к неутешительным выводам. По всем направлениям наблюдается тупиковая ситуация. Положение дел на Украине по-прежнему остаётся тяжёлым. Как в плане урегулирования конфликта на востоке страны, так и в целом применительно к выполнению обязательств ОБСЕ», — приводит РИА Новости слова Лукашевича.
Он отметил, что власти Украины саботируют выполнение минских соглашений и отказываются от диалога с представителями Донбасса.
Ранее Лукашевич предупредил об опасности «накачки» Украины вооружениями.