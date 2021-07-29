Лукашевич заявил о тупиковой ситуации в ОБСЕ по кризису на Украине

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что по итогам работы организации за первое полугодие 2021 года на Украине наблюдается тупиковая ситуация по всем направлениям урегулирования.

«Итоги работы ОБСЕ за первое полугодие 2021 года по внутриукраинскому кризису подводят к неутешительным выводам. По всем направлениям наблюдается тупиковая ситуация. Положение дел на Украине по-прежнему остаётся тяжёлым. Как в плане урегулирования конфликта на востоке страны, так и в целом применительно к выполнению обязательств ОБСЕ», — приводит РИА Новости слова Лукашевича.

Он отметил, что власти Украины саботируют выполнение минских соглашений и отказываются от диалога с представителями Донбасса.

Ранее Лукашевич предупредил об опасности «накачки» Украины вооружениями.