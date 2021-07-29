Лукашевич заявил о тупиковой ситуации в ОБСЕ по кризису на Украине

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Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что по итогам работы организации за первое полугодие 2021 года на Украине наблюдается тупиковая ситуация по всем направлениям урегулирования.
Лукашевич заявил о тупиковой ситуации в ОБСЕ по кризису на Украине
  • РИА Новости

«Итоги работы ОБСЕ за первое полугодие 2021 года по внутриукраинскому кризису подводят к неутешительным выводам. По всем направлениям наблюдается тупиковая ситуация. Положение дел на Украине по-прежнему остаётся тяжёлым. Как в плане урегулирования конфликта на востоке страны, так и в целом применительно к выполнению обязательств ОБСЕ», — приводит РИА Новости слова Лукашевича.

Он отметил, что власти Украины саботируют выполнение минских соглашений и отказываются от диалога с представителями Донбасса.

Ранее Лукашевич предупредил об опасности «накачки» Украины вооружениями.

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