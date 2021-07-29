Зеленский подписал закон о создании национального сопротивления на Украине

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Украинский президент Владимир Зеленский подписал законы о создании системы национального сопротивления на Украине. Также он подписал закон об увеличении численности вооружённых сил страны на 11 тыс. человек.
Зеленский подписал закон о создании национального сопротивления на Украине
  • © Офис Президента Украины

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Зеленский подписал соответствующие законы в ходе рабочей поездки в Житомирскую область.

«Создание системы национального сопротивления в Украине является мощным сигналом всем, что наша страна будет ободряться, не допустит событий 2014 года и что защита Украины для нас — это наше всенародное дело», — сказал он.

По его словам, он «с радостью подписывает эти два важных закона».

Ранее Зеленский подписал закон «О коренных народах Украины». 

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