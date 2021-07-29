«Белавиа» возобновляет рейсы в Сочи и Краснодар

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Белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила, что в августе возобновляет рейсы в Сочи и Краснодар.
«Белавиа» возобновляет рейсы в Сочи и Краснодар
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«С 7 августа авиакомпания «Белавиа» возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск — Сочи — Минск. Полёты из Минска будут выполняться по первым, четвёртым, шестым дням недели», — говорится в сообщении.

Также с 8 августа возобновляются регулярные рейсы по маршруту Минск — Краснодар — Минск. Рейсы будут выполняться три раза в неделю. 

Ранее белорусский министр иностранных дел Владимир Макей в интервью RT прокомментировал возможность начала выполнения прямых авиарейсов из Белоруссии в Крым.

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