«Белавиа» возобновляет рейсы в Сочи и Краснодар

Белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила, что в августе возобновляет рейсы в Сочи и Краснодар.

«С 7 августа авиакомпания «Белавиа» возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск — Сочи — Минск. Полёты из Минска будут выполняться по первым, четвёртым, шестым дням недели», — говорится в сообщении.

Также с 8 августа возобновляются регулярные рейсы по маршруту Минск — Краснодар — Минск. Рейсы будут выполняться три раза в неделю.

Ранее белорусский министр иностранных дел Владимир Макей в интервью RT прокомментировал возможность начала выполнения прямых авиарейсов из Белоруссии в Крым.