Зеленский провёл переговоры с главой МВФ

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провёл телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой.
Зеленский провёл переговоры с главой МВФ
  • Reuters
  • © Michele Tantussi

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Провёл продуктивный телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. МВФ для Украины является важным партнёром, и сегодняшний разговор в полной мере это продемонстрировал. Спасибо за поддержку Украины и надеюсь на дальнейшее сотрудничество», — написал он.

В своём посте Зеленский не уточнил, что именно он обсуждал с главой МВФ.

Ранее Национальный банк Украины заявил, что ожидает прогресса в переговорах украинской стороны с МВФ.

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