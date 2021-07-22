В НБУ выразили надежду на прогресс в переговорах Украины с МВФ

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Национальный банк Украины ожидает прогресса в переговорах украинской стороны с Международным валютным фондом (МВФ).
В НБУ выразили надежду на прогресс в переговорах Украины с МВФ
  • © Valentyn Ogirenko / File
  • Reuters

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По мнению регулятора, длительное торможение в выполнении Соглашения о сотрудничестве с МВФ создаёт риски для финансирования дефицита государственного бюджета, прежде всего в последующие годы.

«Также это может привести к ухудшению инфляционных и курсовых ожиданий, что заставит Центробанк проводить более жёсткую монетарную политику», — подчеркнули в Нацбанке.

Ранее Верховная рада утвердила в окончательном чтении законопроект о порядке избрания членов Высшего совета правосудия (ВСП) в рамках судебной реформы, являющейся одним из условий МВФ для продолжения кредитования Украины.

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