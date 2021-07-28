Зеленский ввёл нового главкома ВС Украины в состав СНБО
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Соответствующий указ обнародован на сайте офиса главы государства в среду, 28 июля.
«Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Залужного Валерия Федоровича — главнокомандующего Вооружёнными силами Украины», — говорится в указе.
Отмечается, что наряду с этим из СНБО исключили экс-главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Ранее Зеленский прокомментировал назначение нового главнокомандующего Вооружёнными силами Украины и другие кадровые перестановки в сфере обороны страны.