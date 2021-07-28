Зеленский ввёл нового главкома ВС Украины в состав СНБО

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Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в состав Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) нового главнокомандующего Вооружёнными силами Валерия Залужного.
Зеленский ввёл нового главкома ВС Украины в состав СНБО
  • © Министерство обороны Украины

Соответствующий указ обнародован на сайте офиса главы государства в среду, 28 июля.

«Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Залужного Валерия Федоровича — главнокомандующего Вооружёнными силами Украины», — говорится в указе.

Отмечается, что наряду с этим из СНБО исключили экс-главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее Зеленский прокомментировал назначение нового главнокомандующего Вооружёнными силами Украины и другие кадровые перестановки в сфере обороны страны.

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