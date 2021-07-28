СМИ приписали Минобороны России заявление азербайджанского министерства

Издание «Лента.Ру» приписало Министерству обороны России заявление, которое было сделано Минобороны Азербайджана. На данный момент издание исправило ошибку.

В сообщении издания говорилось: «В Министерстве обороны России призвали Армению прекратить провокации военных столкновений и начать переговоры по делимитации границ. В ведомстве напомнили, что Армении стоит принять новые реалии, в противном случае Азербайджан примет решительные меры для защиты своей территориальной целостности».

Российское Министерство обороны такого не заявляло. Это заявление было сделано азербайджанским оборонным ведомством.

«Мы призываем Армению принять новые реалии в регионе, прекратить военные провокации и начать переговоры о делимитации границы», — говорилось в заявлении Минобороны Азербайджана.

Также в заявлении Минобороны Азербайджана говорилось, что страна оставляет за собой право на защиту своей территории в рамках международных границ и намерена «давать решительный ответ» на любые действия, которые направлены против её территориальной целостности.

К настоящему моменту «Лента.Ру» исправила ошибку, заменив источник заявления в новости на Министерство обороны Азербайджана.





В ночь на 28 июля министерства обороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в агрессивных действиях. В результате перестрелки с применением миномётов погибли и пострадали несколько военнослужащих с обеих сторон. К утру Баку и Ереван договорились о прекращении огня — посреднические усилия к этому приложило командование миротворческих сил России.