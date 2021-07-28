СБУ разрешила российским музыкантам выступить на фестивале в Тернополе

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В СБУ завершили проверку российских музыкантов и не нашли оснований для запрета их выступления на украинском фестивале «Файне місто» в Тернополе.
СБУ разрешила российским музыкантам выступить на фестивале в Тернополе
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Об этом сообщает портал Zaxid.net.

Речь идёт об обслуживающем персонале и музыкантах групп Louna, «Порнофильмы», Wildways и Anacondaz, которые несколько лет назад выступали в Крыму.

«Проверка законности пребывания на территории Украины и пересечения границы российскими гражданами, которые принимают участие в фестивале «Файне місто», завершилась 27 июля. Оснований для запрета находиться в Украине российским группам нет», — заявили изданию в пресс-службе СБУ.

Ранее сообщалось, что российскому актёру и телеведущему Оскару Кучере запретили въезд на Украину сроком на три года.

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