СБУ разрешила российским музыкантам выступить на фестивале в Тернополе

В СБУ завершили проверку российских музыкантов и не нашли оснований для запрета их выступления на украинском фестивале «Файне місто» в Тернополе.

Об этом сообщает портал Zaxid.net.

Речь идёт об обслуживающем персонале и музыкантах групп Louna, «Порнофильмы», Wildways и Anacondaz, которые несколько лет назад выступали в Крыму.

«Проверка законности пребывания на территории Украины и пересечения границы российскими гражданами, которые принимают участие в фестивале «Файне місто», завершилась 27 июля. Оснований для запрета находиться в Украине российским группам нет», — заявили изданию в пресс-службе СБУ.

Ранее сообщалось, что российскому актёру и телеведущему Оскару Кучере запретили въезд на Украину сроком на три года.