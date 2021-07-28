Захарова прокомментировала планы Украины направить Литве колючую проволоку
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Своим комментарием на эту тему Захарова поделилась в Telegram-канале.
«Стратегические запасы Яценюка ржаветь начали?» — написала она.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что власти страны намерены направить в Литву гуманитарную помощь в виде колючей проволоки для обустройства границы с Белоруссией. Таким образом официальный Киев пытается помочь Литве в сдерживании потока нелегальных мигрантов.