Захарова прокомментировала планы Украины направить Литве колючую проволоку

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала одобрение кабмином Украины проекта указа президента страны о предоставлении Литве гумпомощи в виде колючей проволоки для обустройства границы с Белоруссией.

Своим комментарием на эту тему Захарова поделилась в Telegram-канале.

«Стратегические запасы Яценюка ржаветь начали?» — написала она.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что власти страны намерены направить в Литву гуманитарную помощь в виде колючей проволоки для обустройства границы с Белоруссией. Таким образом официальный Киев пытается помочь Литве в сдерживании потока нелегальных мигрантов.