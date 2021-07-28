Политолог прокомментировал обращение Зеленского по случаю годовщины Крещения Руси

Политолог, экономист Александр Дудчак и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировали видеообращение украинского президента Владимира Зеленского по случаю годовщины Крещения Руси, в котором он заявил, что построенные в период Киевской Руси города и объекты свидетельствуют об «историческом единстве украинского народа».

Кроме того, украинский лидер добавил, что 24 области Украины и Крым являются «родными детьми» Киевской Руси.

Он также заявил, что «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на её наследство».

По словам Александра Дудчака, такое обращение является попыткой «выкопать как можно более глубокий ров между Россией и Украиной».

«Но это бессмысленно и антинаучно. Изобретают новую, сказочную историю, не имеющую ничего общего с действительностью», — сказал эксперт.

При этом политолог пояснил, что на Украине огромное число людей «абсолютно не приемлют всё то, что им навязывают».

В свою очередь Владимир Оленченко отметил, что у него вызывает недоумение и сожаление тот факт, что президент страны высказывается в «местечковом стиле».

По его словам, заявление Зеленского свидетельствует о том, что он так и остался шоуменом.

«Как это характерно для киевского руководства — желание выставить себя в качестве пострадавшей стороны, в качестве обиженного и просителя, которому надо чем-то помочь», — заключил собеседник RT.

Ранее Зеленский записал видеообращение по случаю годовщины крещения Руси.

Он заявил, что построенные в период Киевской Руси города и объекты свидетельствуют об «историческом единстве украинского народа».