Политолог прокомментировал обращение Зеленского по случаю годовщины Крещения Руси
- Reuters
Кроме того, украинский лидер добавил, что 24 области Украины и Крым являются «родными детьми» Киевской Руси.
Он также заявил, что «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на её наследство».
По словам Александра Дудчака, такое обращение является попыткой «выкопать как можно более глубокий ров между Россией и Украиной».
«Но это бессмысленно и антинаучно. Изобретают новую, сказочную историю, не имеющую ничего общего с действительностью», — сказал эксперт.
При этом политолог пояснил, что на Украине огромное число людей «абсолютно не приемлют всё то, что им навязывают».
В свою очередь Владимир Оленченко отметил, что у него вызывает недоумение и сожаление тот факт, что президент страны высказывается в «местечковом стиле».
По его словам, заявление Зеленского свидетельствует о том, что он так и остался шоуменом.
«Как это характерно для киевского руководства — желание выставить себя в качестве пострадавшей стороны, в качестве обиженного и просителя, которому надо чем-то помочь», — заключил собеседник RT.
Ранее Зеленский записал видеообращение по случаю годовщины крещения Руси.
Он заявил, что построенные в период Киевской Руси города и объекты свидетельствуют об «историческом единстве украинского народа».