Ливни на западе Грузии подтопили Батуми

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Сильные проливные дожди на западе Грузии привели к затоплению улиц и сходу оползней в Батуми, сообщает Интерфакс.
Ливни на западе Грузии подтопили Батуми
  • © Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Отмечается, что водные потоки затопили улицы города, ограничив движение транспорта, а также подвалы и первые этажи домов и магазинов.

Ливень залил и цокольный этаж Батумской республиканской больницы, где принимают и лечат инфицированных коронавирусом больных.

В результате проливных дождей в Батуми и его окрестностях в шести местах образовались оползневые процессы.

Ранее МЧС России предупредило об угрозе подъёма уровня рек в Хабаровском крае.

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