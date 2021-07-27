Ливни на западе Грузии подтопили Батуми
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Отмечается, что водные потоки затопили улицы города, ограничив движение транспорта, а также подвалы и первые этажи домов и магазинов.
Ливень залил и цокольный этаж Батумской республиканской больницы, где принимают и лечат инфицированных коронавирусом больных.
В результате проливных дождей в Батуми и его окрестностях в шести местах образовались оползневые процессы.
Ранее МЧС России предупредило об угрозе подъёма уровня рек в Хабаровском крае.