Ливни на западе Грузии подтопили Батуми

Сильные проливные дожди на западе Грузии привели к затоплению улиц и сходу оползней в Батуми, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что водные потоки затопили улицы города, ограничив движение транспорта, а также подвалы и первые этажи домов и магазинов.

Ливень залил и цокольный этаж Батумской республиканской больницы, где принимают и лечат инфицированных коронавирусом больных.

В результате проливных дождей в Батуми и его окрестностях в шести местах образовались оползневые процессы.

Ранее МЧС России предупредило об угрозе подъёма уровня рек в Хабаровском крае.