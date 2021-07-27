В Wildberries прокомментировали введённые Украиной санкции

В Wildberries заявили, что не ожидают негативного влияния украинских санкций на компанию, однако считают, что они могут отрицательно сказаться на предпринимателях этой страны.

«Wildberries не ожидает какого-либо негативного воздействия на деятельность компании. Несмотря на быстрый рост популярности компании на Украине, объёмы продаж в этой стране составляют 0,01% в текущем обороте Wildberries. Таким образом, по мнению компании, введённые санкции могут нанести ущерб только предпринимателям Украины и покупателям, которые лишатся широкого ассортимента товаров по доступным ценам», — приводит ТАСС сообщение компании.

Отмечается также, что «ограничения могут оказать негативное влияние на представителей малого бизнеса Украины, для которого Wildberries является одной из самых популярных торговых платформ для продаж товаров в 14 зарубежных странах».

23 июля сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении ряда физических и юридических лиц, в том числе российской компании Wildberries и её гендиректора Татьяны Бакальчук.