Зеленский ввёл санкции против Wildberries
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Соответствующий документ опубликован на сайте украинского лидера.
Согласно указу, санкционные меры вводятся также в отношении подразделений компании на Украине, в Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстане. Срок их действия — три года.
Предусматривается блокировка активов, запрет на вывод капитала с Украины и другие меры.
Ранее Зеленский продлил санкции против некоторых российских банков, в том числе Сбербанка и Газпромбанка, и ряда авиакомпаний, среди которых «Аэрофлот».