Зеленский ввёл санкции против Wildberries

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении ряда физических и юридических лиц, в том числе российской компании Wildberries и её гендиректора Татьяны Бакальчук.

Соответствующий документ опубликован на сайте украинского лидера.

Согласно указу, санкционные меры вводятся также в отношении подразделений компании на Украине, в Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстане. Срок их действия — три года.

Предусматривается блокировка активов, запрет на вывод капитала с Украины и другие меры.

Ранее Зеленский продлил санкции против некоторых российских банков, в том числе Сбербанка и Газпромбанка, и ряда авиакомпаний, среди которых «Аэрофлот».