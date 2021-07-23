Зеленский ввёл санкции против Wildberries

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Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении ряда физических и юридических лиц, в том числе российской компании Wildberries и её гендиректора Татьяны Бакальчук.
Зеленский ввёл санкции против Wildberries
  • Reuters
  • © Gleb Garanich

Соответствующий документ опубликован на сайте украинского лидера.

Согласно указу, санкционные меры вводятся также в отношении подразделений компании на Украине, в Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстане. Срок их действия — три года.

Предусматривается блокировка активов, запрет на вывод капитала с Украины и другие меры.

Ранее Зеленский продлил санкции против некоторых российских банков, в том числе Сбербанка и Газпромбанка, и ряда авиакомпаний, среди которых «Аэрофлот».

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