Временная поверенная в делах США на Украине вернулась в Киев
- @usdos.ukraine
«Рады снова приветствовать на Украине временную поверенную в делах США Кристину Квин! Благодарны заместителю помощника госсекретаря США Джорджу Кенту, который в течение последних двух недель исполнял обязанности временного поверенного в делах США», — говорится в сообщении дипмиссии США в Twitter.
Welcome back, Chargé d’Affaires Kvien! And thanks to Deputy Assistant Secretary George Kent, who filled in as Chargé the last two weeks. pic.twitter.com/v1CLraXLuO— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 27, 2021
В июне украинский журнал «Фокус» составил рейтинг самых влиятельных женщин страны.
Его возглавила Кристина Квин, опередив первую леди Украины Елену Зеленскую и генерального прокурора Ирину Венедиктову.