Временная поверенная в делах США на Украине вернулась в Киев

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Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин вернулась в Киев после двухнедельного отъезда. Об этом сообщило американское дипломатическое ведомство.
Временная поверенная в делах США на Украине вернулась в Киев
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«Рады снова приветствовать на Украине временную поверенную в делах США Кристину Квин! Благодарны заместителю помощника госсекретаря США Джорджу Кенту, который в течение последних двух недель исполнял обязанности временного поверенного в делах США», — говорится в сообщении дипмиссии США в Twitter.

В июне украинский журнал «Фокус» составил рейтинг самых влиятельных женщин страны.

Его возглавила Кристина Квин, опередив первую леди Украины Елену Зеленскую и генерального прокурора Ирину Венедиктову.

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