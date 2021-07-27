В Киеве прошёл крестный ход по случаю годовщины Крещения Руси
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Как передаёт РИА Новости, прихожане и священнослужители прошли колонной от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры, где началось всенощное бдение.
Происшествий не зафиксировано. После завершения мероприятия сотрудники правоохранительных органов, которые сопровождали верующих, разошлись, движение автомобильного транспорта возобновлено.
День Крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской православной церкви 28 июля. В этот день в странах канонической территории РПЦ, в том числе на Украине, проводят крестные ходы.