В Киеве прошёл крестный ход по случаю годовщины Крещения Руси

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Организованный Украинской православной церковью (УПЦ) крестный ход по случаю 1033-летия Крещения Руси прошёл в центре Киева.
В Киеве прошёл крестный ход по случаю годовщины Крещения Руси
  • © РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, прихожане и священнослужители прошли колонной от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры, где началось всенощное бдение.

Происшествий не зафиксировано. После завершения мероприятия сотрудники правоохранительных органов, которые сопровождали верующих, разошлись, движение автомобильного транспорта возобновлено.

День Крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской православной церкви 28 июля. В этот день в странах канонической территории РПЦ, в том числе на Украине, проводят крестные ходы.

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