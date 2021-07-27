В Узбекистане за сутки выявили 789 случаев коронавируса
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.
Общее число зафиксированных в стране случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигло 125 784.
За прошедшие 24 часа также было зафиксировано шесть случаев смерти пациентов с COVID-19, общее число умерших от пандемии в стране составило 845.
Ранее сообщалось, что Узбекистан намерен в ближайшее время запустить выпуск «Спутника V».
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