В ЛНР заявили о подавлении огня ВСУ

Короткая ссылка
В самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) заявили о подавлении огня со стороны армии Украины.
В ЛНР заявили о подавлении огня ВСУ
  • Reuters

«Руководствуясь указаниями главы республики и пунктом «е» дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, наши подразделения открыли ответный огонь из не запрещённого минскими договоренностями вооружения, погасив огневую активность противника, откуда вёлся обстрел», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.

До этого в ЛНР заявили, что ВСУ четыре раза открывали огонь по территории республики.

Ранее офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Александр Мазейкин заявил, что ополченцы перехватили украинский беспилотник с самодельным взрывным устройством, двигавшийся по направлению к Луганску.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить