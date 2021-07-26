В «Белавиа» сообщили подробности экстренной посадки борта в Домодедове

В «Белавиа» рассказали подробности незапланированной посадки самолёта, летевшего из Минска в Анталью, в московском аэропорту Домодедово.

«26 июля во время выполнения рейса В2-9215 из Минска в Анталью с 189 пассажирами и семью членами экипажа на борту на самолёте Boeing 737-800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей. В соответствии с инструкциями экипаж принял решение об отключении двигателя, снижении до высоты в 8 тыс. футов и заходе на посадку в Домодедово. В 11:46 борт совершил посадку в московском аэропорту Домодедово», — приводит БЕЛТА сообщение авиакомпании.

Отмечается, что пассажирам будет предоставлено питание, запасной самолёт будет отправлен в ближайшее время для доставки пассажиров в Анталью.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт белорусской авиакомпании «Белавиа», подавший сигнал тревоги, успешно совершил посадку в московском аэропорту Домодедово.