Подавший сигнал тревоги самолёт успешно приземлился в Домодедове

Пассажирский самолёт белорусской авиакомпании «Белавиа», подавший сигнал тревоги, успешно совершил посадку в московском аэропорту Домодедово, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В аэропорту сообщили, что самолёт освободил взлётную полосу и находится на месте стоянки.

Пассажиров доставят в терминал.

Отмечается, что аэропорт работает в штатном режиме.

По данным источника агентства, самолёт выполнял посадку с одним выключенным двигателем.

Ранее СМИ сообщили, что самолёт Boeing 737 белорусской авиакомпании «Белавиа», направляющийся из Минска в Анталью, подал сигнал тревоги в небе над Белгородской областью.