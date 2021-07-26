Подавший сигнал тревоги самолёт успешно приземлился в Домодедове

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Пассажирский самолёт белорусской авиакомпании «Белавиа», подавший сигнал тревоги, успешно совершил посадку в московском аэропорту Домодедово, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Подавший сигнал тревоги самолёт успешно приземлился в Домодедове
  • © РИА Новости / Владимир Сергеев

В аэропорту сообщили, что самолёт освободил взлётную полосу и находится на месте стоянки. 

Пассажиров доставят в терминал.

Отмечается, что аэропорт работает в штатном режиме.

По данным источника агентства, самолёт выполнял посадку с одним выключенным двигателем.

Ранее СМИ сообщили, что самолёт Boeing 737 белорусской авиакомпании «Белавиа», направляющийся из Минска в Анталью, подал сигнал тревоги в небе над Белгородской областью.

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