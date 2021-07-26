Нацбанк Казахстана впервые более чем за год повысил базовую ставку

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Национальный банк Казахстана впервые с марта 2020 года повысил базовую ставку — с 9 до 9,25% годовых.
Нацбанк Казахстана впервые более чем за год повысил базовую ставку
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Об этом говорится в пресс-релизе Нацбанка Казахстана.

«Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 9,25% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п. п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,25%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности — 8,25%», — говорится в решении.

Ранее сообщалось, что Банк России повысил ключевую ставку с 5,5 до 6,5% годовых.

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