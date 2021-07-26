Джабаров прокомментировал заявление экс-замминистра Украины об «освобождении» Донбасса

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Ангелина Шурпина
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал призыв экс-замминистра Украины Юрия Грымчака готовить армию к «освобождению» Донбасса.
Джабаров прокомментировал заявление экс-замминистра Украины об «освобождении» Донбасса
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Как пояснил Джабаров, «это очередное заявление очередного ястреба».

«Если он считает, что вопрос с Донбассом можно решить военным путём, я думаю, что это будет грубейшая и трагическая ошибка для Украины», — заявил сенатор.

По его словам, подобные провокационные заявления «ни к чему хорошему не приводят», а только сильнее обостряют отношения.

Ранее бывший заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрий Грымчак заявил, что Киеву необходимо готовить армию к «освобождению» Донбасса.

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