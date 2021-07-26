Аналитик усомнился в возможности Украины начать разработку зелёного водорода

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT заявление главы исполкома украинского Национального совета реформ, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что Украине после запуска газопровода «Северный поток — 2» необходимо начать разработку собственных ресурсов, в том числе зелёного водорода.

По словам Юшкова, раньше украинские политики говорили о том, что «Северный поток — 2» не будет построен, потом началась стадия торга, сейчас, как пояснил эксперт, наступила стадия принятия и они начинают думать, как жить дальше.

«Водород надо из чего-то производить. В основном сейчас в мире водород производят из метана, из обычного природного газа. Украина производит сама 20 млрд кубов газа, но потребляет 30. Им хотя бы от этого уйти. Есть второй способ: из возобновляемых источников энергии получать электричество от ветряков, солнечных панелей и методом электролиза воды получать водород. Европейцы у себя такой водород хотят развивать, это так называемый зелёный водород, и он самый ценный для европейцев», — добавил аналитик.

При этом он отметил, что возможная разработка зелёного водорода проблематична для Украины.

«Атомные станции у них работают на полную — удовлетворяют внутренний спрос. Возобновляемые источники энергии и так у них есть, но они как раз создают больше проблем для Украины. Они электричества дают мало, но, чтобы они развивались, им дали субсидии, у них электричество покупают по высоким ценам. Получается, что электричества дают мало, а денег на себя с энергорынка оттягивают очень много. Поэтому если они ещё больше построят возобновляемых источников энергии, чтобы производить водород, то окажется, что для населения тариф на электричество будет высокий. Это всё какие-то рассказы для обывателей... Я думаю, что никакой водородной промышленности на Украине не возникнет», — заключил собеседник RT.

Ранее Саакашвили заявил, что Украине после запуска газопровода «Северный поток — 2» необходимо начать разработку собственных ресурсов, в том числе зелёного водорода.