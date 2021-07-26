Тихановская надеется на введение секторальных санкций против Минска
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы в этот раз говорили о секторальных санкциях. Я очень надеюсь, что в ближайшее время США отреагируют на нашу встречу и будут введены секторальные санкции. Дату сказать не могу, ничего не обещаю, но очень надеюсь», — сказала она.
По словам Тихановской, на таких встречах «сложно получить какие-либо обещания», однако она заверила, что предприняла максимум усилий, чтобы объяснить ситуацию в Белоруссии.
На прошлой неделе лидер белорусской оппозиции встретилась с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. В Белом доме отметили, что Вашингтон продолжит привлекать власти Белоруссии «к ответственности за их действия», в том числе посредством санкций.